شاهد.. ملخص وأهداف سقوط ريال مدريد المهين أمام باريس سان جيرمان

سقط فريق ريال مدريد الإسباني بهزيمة قاسية أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، بثلاثية من دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري

أبطال أوروبا.

سجل أهداف باريس سان جيرمان كل من: الأرجنتيني أنخيل دي ماريا هدفان في الدقيقتين 14و 33 على التوالي، وأضاف توماس مونييه الثالث في الدقيقة

90.

بهذه النتيجة يحصد باريس سان جيرمان أول ثلاث نقاط له ليتصدر مجموعته على حساب جالاطا سراي وكلوب بروج في المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة لكل منهما، بينما يتذيل ريال مدريد ترتيب المجموعة بلا نقاط.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال: