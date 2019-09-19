سقط فريق ريال مدريد الإسباني بهزيمة قاسية أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، بثلاثية من دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوريأبطال أوروبا.
سجل أهداف باريس سان جيرمان كل من: الأرجنتيني أنخيل دي ماريا هدفان في الدقيقتين 14و 33 على التوالي، وأضاف توماس مونييه الثالث في الدقيقة90.
بهذه النتيجة يحصد باريس سان جيرمان أول ثلاث نقاط له ليتصدر مجموعته على حساب جالاطا سراي وكلوب بروج في المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة لكل منهما، بينما يتذيل ريال مدريد ترتيب المجموعة بلا نقاط.
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال:
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ملخص وأهداف سقوط ريال مدريد المهين أمام باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.