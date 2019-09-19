شاهد.. ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

نجح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في تحويل تأخره بهدفين من دون رد إلى تعادل قاتل، أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء،

على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الروخي بلانكوس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا

سجل هدفي يوفنتوس كل من:

خوان كوادرادو في الدقيقة 48، وبلاز ماتويدي في الدقيقة 65.

بينما سجل هدفي أتلتيكو مدريد كل من: ستيفان سافيتش في الدقيقة 70، ثم تعادل هكتور هيريرا في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

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