رياضة | رونالدو: أحتاج للفوز بالبالون دور مرتين لكي أتفوق على ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو: أحتاج للفوز بالبالون دور مرتين لكي أتفوق على ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى كريستيانو رونالدو أن يصبح أعظم كرة قدم في كل العصور ، وهو يعتقد أنه يحتاج إلى واحد أو اثنين من الكرة الذهبية من أجل توطيد حالته.

كان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا يتنافس مع ليونيل ميسي ، الذي هو أصغر من عامين ، لأكثر من عقد من الزمان حيث حطمت الأرقام القياسية اليسار واليمين والوسط ، مما أدى في كثير من الأحيان إلى نقاش حول أي لاعب هو أفضل.

كلا من كريستيانو وميسي لديهم خمسة كرة بالون ، ولكن يريد البرتغالي أن يضيف إلى مجموعته الكأس مع واحد أو اثنين آخرين قبل تقاعده.

يمكن أن يقدم كريستيانو حالة جيدة هذا العام بعد فوزه بالدوري الإيطالي في حملته الأولى مع يوفنتوس - ليصبح أول لاعب يفوز بالدوري الممتاز سانتاندر ودوري الدرجة الأولى بالإضافة إلى قيادة بيانكونيري بشكل فردي على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا ، في حين قاموا أيضا برفع كأس السوبر الإيطالية.

وقال رونالدو في تصريحات: "ميسي في تاريخ كرة القدم - لكن أعتقد أنه يجب أن يكون لدي ستة أو سبعة أو ثمانية ليكونوا فوقه".

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وتابع: "أنا أحب ذلك ، أعتقد أنني أستحق ذلك." كريستيانو واضح أنه يريد أن يتم تذكره كواحد من عظماء كرة القدم.

وأكمل: "أنا متأكد من أنني في تاريخ كرة القدم لما قمت به وماذا فعلت أضاف قائد المنتخب البرتغالي "ما زلت أفعل ذلك ، لكن أحد أفضل اللاعبين في التاريخ. بالنسبة لي ، الرقم الأول في التاريخ ، لكن بالنسبة لبعض المشجعين ، إذا كان الرقم واحدًا آخر وأنا ثاني ، لا يهم.

وأضاف: "أعرف أنني في تاريخ كرة القدم كواحد من أعظم اللاعبين على الإطلاق."

بيرس مورغان محاور القناة من مشجعي أرسنال واستفسر من كريستيانو عن مدى قربه من الانضمام إلى الجانرز قبل جاء مانشستر يونايتد ووقع عليه "قريب جدًا خطوة واحدة".

واختتم حديثه على محمل الجد ، قال: "لم يحدث ذلك ، لكن أرسنال ، أقدر ما فعلوه من أجلي ، وخاصة أرسين فينجر لكن كرة القدم لا تعرف أبدًا إلى أين ستذهب الحياة هكذا ، "لكنني أقدر آرسنال لأنه نادٍ رائع".