رياضة | تصنيف الفيفا الجديد.. السعودية تتراجع عالميًا وآسيويا بعد أول مباراتين مع رينارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصنيف الفيفا الجديد.. السعودية تتراجع عالميًا وآسيويا بعد أول مباراتين مع رينارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، منذ قليل عن التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر سبتمبر، والذي شهد تراجع واضح للمنتخب السعودي في ترتيب المنتخبات، وذلك بعدما تعادل الأخضر السعودي في أولى جولات تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وإلى بطولة كأس آسيا في الصين 2023.

وقد أحتل المنتخب السعودي المركز ال68 على المستوى العالمي، وذلك في حين أحتل المركز الثامن على مستوى قارة أسيا، وهو ما يؤكد بأن الكرة السعودي على مستوى المنتخب الأول، لا تمر بأفضل فتراته، حتى بعد تولى المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد، والذي خاص مباراتين مع منتخب الأخضر السعودي، الأولى كانت مباراة ودية أمام منتخب مالي، وتعادلت السعودية على أرضية ملعبها في الدمام بنتيجة 1-1، وبعد ذلك خاض المنتخب السعودي مباراة قوية في افتتح تصفيات المونديال كانت أمام منتخب اليمن في المنامة عاصمة البحرين، وأنتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وجاء المنتخب البلجيكي في المركز الأول في تصنيف الفيفا لهذا الشهر، ومن بعده جاء بطل العالم منتخب فرنسا والذي خطف المركز الثاني من البرازيل التي تراجعت للمركز الثالث، وبعدها جاء المنتخب الإنجليزي، ثم منتخب البرتغالي، بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو.

أما على المستوى الآسيوي، فقد جاءت إيران في المركز الأول آسيويا وال23 عالميًا، وبعدها جاءت اليابان ثم منتخب كوريا الجنوبية، وبعد ذلك منتخب أستراليا، وبعدها بطل آسيا 2019، منتخب قطر والذي احتل المركز ال62 على مستوى العالم.

وبالنسبة للمنتخبات العربية، فجاء المنتخب التونسي في المركز الأول وال29 عالميًا، ومن بعده بطل أفريقيا الجزائر في المركز الثاني، ثم المغرب، ثم منتخب مصر الذي احتل المركز 49 عالميًا.