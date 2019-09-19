رياضة | إيتو يكشف عن القصة وراء تحرك برشلونة لضمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيتو يكشف عن القصة وراء تحرك برشلونة لضمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف صمويل إيتو عن القصة وراء انتقاله من مايوركا إلى برشلونة تتضمن الحكاية لقاء مع رئيس مايوركا السابق لويس أراغونيس والرئيس السابق ماتو أليمان ومدير كرة القدم السابق في برشلونة تكيكي بيجيريستين.

أخبر إيتو كاتالونيا سير هذا الاجتماع في مكتب لويس .. قال لي: "هل تريد أن تكون لاعبًا جيدًا أو لاعبًا رائعًا؟ أعتقد أن وقتك في مايوركا قد حان نهاية والآن يجب أن تذهب للقتال مع أولئك الذين هم في مستواك. "

وتابع: " لقد نظرت إليه وقلت ، "ما هذا الجد الكبير يقول؟" وخرج هاتفه ، ودعا وقال له: 'هل تريد الفوز في السنوات القليلة المقبلة؟ حسنًا ، هناك لاعب يتعين عليك توقيعه لأنه سيجعلك تفوز ".

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وأكمل: " عندما سمع اسمي كان هناك مثل وقفة وكان تكسيكي يسأل ، "لكن هل هذا الشخص يدخن شيئًا ما؟" "لكن جان لم يتوقف لقد كان يعرف الكثير ، وهو ينشد نصيحة الجد ، وأنا سعيد للغاية "بعد الإعلان عن تقاعده من كرة القدم ، اعتبر العديد منهم إيتو كأعظم لاعب في برشلونة على الإطلاق.

وأضاف: "إنه لشرف عظيم ورؤية جميع الأسماء العظيمة التي كانت في النادي ، مثل رونالدو، وفينومينو ، الذي ، بالنسبة لي ، هو أفضل لاعب على الإطلاق إلى جانب ميسي "في فريق برشلونة الحالي ، هناك شاب واحد يتصدر جميع العناوين الرئيسية و كان إيتو ممتلئًا بالثناء لأنسو فاتي.

واختتم : إنه جيد جدًا ، إنه لا يمتلك قدمًا واحدة ، ولكن هذا الطفل يتمتع بالكثير من الشخصية." أتمنى له التوفيق وأهم ما في الأمر أنه لا يتعرض لإصابات يمكن أن تلحق الضرر بحياته المهنية ".