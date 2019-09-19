رياضة | سجل ريال مدريد فيما يتعلق بسيرجيو راموس

لم يكن سيرجيو راموس جزءًا من هزيمة ريال مدريد 3-0 أمام باريس سان جيرمان ، حيث كان يقضي فترة تعليق ، وليس للمرة الأولى ، كافح زميله في الفريق من دونه.

وتأتي هزائمه الأخيرة في دوري أبطال أوروبا لم يكن في الفريق بالإضافة إلى الخسارة في فرنسا مساء الأربعاء ، كان هناك استبعاد على أرضه مع أياكس الموسم الماضي عندما كان الظهير الاوسط يخدم الجزء الأول من هذا التعليق في مباراتين.

كانت مباراتا بلانكوس على دور المجموعات ضد سسكا موسكو في الموسم الماضي وكانت هاتان الهزمتان كذلك ، وخسرت 1-0 في روسيا وواحدة مفاجئة 3-0 في الداخل.

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وكانت المباراة الخامسة في هذه السلسلة من الهزائم الأوروبية دون راموس في موسم 2017/18. تم إيقاف المدافع بسبب مباراة الإياب ضد يوفنتوس ، عندما كاد ريال مدريد أن يحقق ثلاثة أهداف من مباراة الذهاب.

فقد خسر 3-0 أمام جماهيره ، قبل أن يفوز لوكاس فاسكويز بركلة جزاء أن كريستيانو رونالدو تحولت لتحمل الفريق نحو كأس أوروبا الثالثة عشر حتى لو كانت هذه المحطة الثانية قد سقطت كخسارة.

إنه قلق من أن ريال مدريد قد كافح بدون راموس في أوروبا ، وسيأملون في عدم وجود أي تعليق من أجل العودة لوسط الوسط خلال هذه القارية حملة.