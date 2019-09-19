رياضة | ثبات مركز منتخب مصر في تصنيف فيفا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثبات مركز منتخب مصر في تصنيف فيفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثبت تصنيف منتخب مصر في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي صدر اليوم عن شهر سبتمر.

وحافظ منتخب مصر على المركز الـ49 عالميًا الذي احتله في الشهر الماضي برصيد 1431 نقطة بينما تواجدو في المركز السادس على مستوى قارة إفريقيا خلف السنغال وتونس ونيجيريا والجزائر والمغرب.

واحتل منتخب السنغال المركز الـ20 عالميًا وتونس الـ29 ونيجيريا الـ34 والجزائر في المركز الثامن والثلاثين والمغرب في التاسع والثلاثين.

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ورغم أن منتخب مصر ودع كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16 ولم يلعب أي مباراة خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

واحتل منتخب بلجيكا صدارة التصنيف العالمي بـ1752 نقطة ثم فرنسا والبرازيل وإنجلترا والبرتغال