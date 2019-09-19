رياضة | مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس 19 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس 19 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة والسابعة الإ عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، وذلك عندما يدخل نادي الشباب مباراته أمام نادي ضمك على أرضية استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في الرياض.

وبحسب ما ذكرته التقارير الإعلامية، فإن نادي الشباب قد إستعاد خدمات الثنائين حسن معاذ، والبرازيلي سيبا، وذلك بعدما تعافا الثنائي من الإصابة التي لحقت بهما في الفترة الأخيرة، وعادوا للمشاركة في التدريبات الجماعية لنادي الشباب منذ مساء الأثينين الماضي.

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ويرغب نادي الشباب في أن يسجل إنتصار هام اليوم على ضمك، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل النادي العاصمي يحتل صدارة الدوري السعودي لأول مرة هذا الموسم، حيث يحتل الشباب المركز السادس في مسابقة الدوري برصيد 5 نقاط، وفي حالة فوزه سوف يصعد الشباب إلى النقطة رقم 8، ويصبح بفارق نقطة واحدة عن صاحبي الصدارة الآن الهلال والنصر، والذين تنتظرهما مباريات قوية هذا الأسبوع.

أما نادي ضمك، فلا شيء أمامه سوى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام الشباب من أجل أن يحسن من وضعه في جدول ترتيب البطولة السعودية، حيث يحتل ضمك المركز الـ13 برصيد 3 نقاط، والفوز أو التعادل سوف يساعده في الصعود إلى أعلى في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويذكر أن الدوري السعودي سوف يشهد مباريات قوية هذا الأسبوع، حيث تقام يوم الجمعة، مباريات النصر مع الحزم والوحدة مع الفيحاء والعدالة مع أبها، وتختتم السبت بقمة مباريات الأسبوع مع مباراة القمة بين الهلال والاتحاد في كلاسيكو السعودية بمدينة جدة.