رياضة | مفاجأة من رينيه فايلر في تشكيل الأهلي أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة من رينيه فايلر في تشكيل الأهلي أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي لمفاجأة في تشكيل مباراة السوبر المصري أمام الزمالك غدًا باستاد برج العرب.

وينوي فايلر الدفع بالمهاجم صلاح محسن لقيادة خط الهجوم على حساب زميله مروان محسن وذلك في غياب وليد أزارو للإصابة كما يدفع بأحمد الشيخ في مركز الجناح الأيمن.

واستقر فايلر على مواجهة الزمالك بنفس تشكيل مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، باستثناء دخول ياسر إبراهيم بدلاً من أيمن أشرف الغائب للإيقاف وبذلك يلعب محمد مجدي أفشة ورمضان صبحي وأحمد الشيخ على حساب حسين الشحات خلف المهاجم صلاح محسن

ورشّح بعض جهاز الأهلي مشاركة وليد سليمان من بداية مباراة السوبر المصري لكن فايلر أبدى تحفظه على ذلك

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تغييرات في تشكيل الزمالك للفوز على الأهلي في السوبر المصري

قرر الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك غلق ملف دوري أبطال إفريقيا بعد الانتهاء من مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف في السنغال

ويستعيد الزمالك لجهود محمود عبد الرازق شيكابالا والمغربي محمد أوناجم وإمام عاشور وأشرف بن شرقي في مباراة السوبر أمام الأهلي بعدما قرر ميتشو إراحة شيكابالا وولم يقيد الثنائي أوناجم وعاشور في قائمة الفريق الإفريقية وتعرض أشرف بن شرقي للإصابة.

ويجهز الزمالك شيكابالا وأوناجم وعاشور وبن شرقي لمباراة الأهلي في السوبر المصري خاصة أن ميشتو قرر الاستعانة بهم في ظل رغبته في تحقيق الفوز على القلعة الحمراء وخطف بطولة جديدة بعد الفوز بكأس مصر