رياضة | زيدان يتحدث: سبب واحد لسقوط ريال مدريد أمام سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يتحدث: سبب واحد لسقوط ريال مدريد أمام سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برر زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني السقوط بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسقط ريال مدريد بأهداف دي ماريا "هدفين" وتوماس مونيير في غياب نجومه الكبار كيليان مبابي ونيمار وكافاني على ملعب حديقة الأمراء.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن زيدان قوله للصحفيين: "لقد كانوا الأفضل على كل المستويات لكن أكثر ما أزعجني هو القوة.. كانوا أقوى منا".

وأضاف زين الدين زيدان: "كانت الأمور صعبة حينما بدأوا أقوى مني وهذا ما يقلقني أن أرى فريقي دون القوة اللازمة التي تحتاجها هذه المنافسة".

وواصل زيدان: "كنا نعلم أنهم سيضغطون علينا، لكننا بالكاد خلقنا فرصا قليلة سجلنا منها هدفين تم رفضهما من قبل تقنية الفار".

وأشار إلى أن مسؤولية الهزيمة مشتركة ولا يتحملها أي لاعب على حساب الآخر قائلًا: "كنا على القارب نفسه ولن أحمل المسؤولية لأحد لأن اللوم يلقى على الجميع حين نتعرض للهزيمة.. علينا الآن أن ننسى هذه الهزيمة ونركز على المباراة المقبلة".

يذكر أن هذه أول هزيمة لريال مدريد في أول مباراة بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا منذ عام 2005

سقوط ريال مدريد

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وسقط نادي ريال مدريد من نظيره باريس سان جيرمان في دوري أبطال اوروبا على مكلعب حديقة الأمراء بثلاثية نظيفة.

سجل أنجيل دي ماريا هدفين أمام أصحاب العمل السابقين ريال مدريد بينما بدأ فريق باريس سان جيرمان حملته في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا بفوز مريح.

أضاف هدف توماس منير في الوقت المحتسب بدل الضائع المزيد من الإحراج للعمالقة الإسبان - وزاد من الضغط على مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان الذي تقل نسبة فوزه عن 50٪ منذ عودته إلى النادي قرب نهاية الموسم الماضي.

أظهر إيدن هازارد الذي بدأ بدايته الأولى للضيوف، بعض اللمسات اللطيفة ولكنه كافح للتأثير على الإجراءات ، حيث سرق اللاعب حقيقي من ريال مدريد .

احتفالًا بعيده المائة في المسابقة ، افتتح دي ماريا التسجيل بتسديدة من مسافة قريبة تسللت داخل مركز ثيبوت كورتوا القريب من تمريرة خوان بيرنات.

على الرغم من أن حارس المرمى البلجيكي كورتوا بدا أنه تم استغرابه للهدف الافتتاحي ، لم يستطع فعل أي شيء لمنع الهدف الثاني.

إن العمل الجيد الذي قام به إدريسا جوي على الجانب الأيمن يخلق فتحة لديريا ، ووجد الجناح الأرجنتيني الأرجنتيني الركن السفلي الأيمن بشكل رائع بفضل جهد الشباك من 20 ياردة.