رياضة | لماذا فقد ريال مدريد "هيبته" بعد رحيل "رونالدو"؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا فقد ريال مدريد "هيبته" بعد رحيل "رونالدو"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في البداية لازم نفهم أن في لاعبين سوبر وفي لاعبين ممتازين رونالدو لاعب سوبر بيقدر حتى وهو ليس في حالته يكون مؤثر بمعنى أنه حتى لو خارج يومه وهو بيقدر يضيف للفرقة عن طريق ان الفريق الخصم بيكون مركز معاه وممكن يمسكه أكتر من مدافع عشان يحد من خطورته اللي ممكن في لحظة تلاقيه مسجل هدف أو هدفين من انه خارج الفورمة.

حاجة كمان نقدر نقولها ان لو رونالدو بيكون سئ في أي مباراة فهو أيضا كان مؤئر لان بيراقبه اكتر من لاعب كما ذكرنا في السابق وذلك يتيح لأي مدرب انه يمكن ان يكون مفتاح لعب للفريق ويفتح مساحات لزملاؤه في الهجوم ورونالدو كان يقدر يسحب معاه مدافعين الخصم ده كمان غير امكانياته في السرعة والإرتقاء على الكرة .

بديل رونالدو في الريال غير موجود حتى الأن لأن ماهو موجود حالياً في الفريق الملكي هم لاعبين جيدين ويمكن أيضا ممتازين ولكن ليس لاعبين سوبر لأن السوبر هو من يصنع الفارق حتى لو خارج فورمته حتى هازارد رغم انه لاعب ممتاز جدا ومرواغ لكن مش هو السوبر اللي يعوض غياب رونالدو لأن هازارد مهما كانت خطورته هو لاعب وسط ملعب يقدر يصنع الفاق في كام ماتش طول الموسم ولكن ليس أغلب المباريات لأنه بطبيعته هو صانع لعب وليس هداف.

بدائل رونالدو المتاحة لـ ريال مدريد كلاعب سوبر بالمواصفات اللي ذكرت في الأعلى هم أمثال (نيمار - مبابي-صلاح -ماني) هم لاعبين قادرون على صنع الفارق حتى لو كانوا خارج الفورمة هم لاعبين ليسوا في مركز رأس الحربة ويمكنهم صنع الفارق في الهجوم ولديهم السرعات والإمكانيات والذكاء الكروي والهجومي وأبسط الأمور يمكن أن يخرج كلاً منهم بهدف أو هدفين وهو خارج أداؤه المعتاد وفورمته طوال المباراة ورغبته طوال المباراة هي التهديف وقيادة الفريق إلى الفوز ويمكن في خلال ثوان أن يضع فريقه من حالة الدفاع إلى الهجوم.