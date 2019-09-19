شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستهدف ضم قنبلة دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

دخل النجم النرويجي الشاب ايرلينج هالاند قنبلة دوري أبطال أوروبا ومهاجم فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، في حسابات العملاق الإسباني برشلونة، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة .

قنبلة دوري أبطال أوروبا بديل لويس سواريز في برشلونة

وكشف صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه برشلونة قد وضع ايرلينج هالاند تحت المجهر، للوقوف على إمكانياته، وذلك بعدما تألق قنبلة دوري أبطال أوروبا رفقة فريقه النمساوي، ونجح في تسجيل ثلاثية من الأهداف "هاتريك" خلال الشوط الأول ضد جينك، وهو ما لم يحققه أي من لاعبي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق .

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وأوضحت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن النادي الكتالوني يستهدف ضم قنبلة دوري أبطال أوروبا، ذو الـ19 عامًا، في إطار السعي لإيجاد بديل مناسب للأورجوياني لويس سواريز، المهاجم الساسي للبرسا، باعتبار أن جريزمان قد يشغل ذلك المركز إلا أنه بطبيعة الحال ليس المهاجم الصريح .

رقم إعجازي لـ«قنبلة دوري أبطال أوروبا» في مونديال الشاب

وكان ايرلينج هالاند قنبلة دوري أبطال أوروبا الجديدة، قد تمكن من تسجيل تسعة اهداف دفعة واحدة خلال مواجهة منتخب بلاده ضد هندوراس، في كأس العالم الأخير للشاب، ليجذب أنظار كشافو برشلونة تجاهه .