شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام سلبية بالجملة لـ«ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان» والان مع التفاصيل

شهد ملعب حديقة الأمراء السقوط المدوي لـ«ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان» بثلاثية نظيفة، في قمة الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

فضيحة كروية لـ«ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان»

وبهذه الهزيمة الثقيلة، حقق ريال مدريد العديد من الأرقام السلبية ضد باريس سان جيرمان، حيث فشلت كتيبة زين الدين زيدان في تسديد أي كره على المرمى في مباراة ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2003/2004.

Advertisements

كما أنه قد خسر ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، في افتتاح مبارياته بدوري الأبطال لاول مرة مُنذ عام 2006 ضد ليون، بالإضافة إلى أنه ولأول مرة خلال العقد الأخير يفشل في تسديد أي كرة بين القائمين والعارضة، خلال 578 مباراة.

احتفالات في العاصمة الفرنسية بعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

وكانت قد احتفلت جماهير النادي الباريسي في شوارع وميادين العاصمة، بعد الإذلال الذي تعرض له ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، وذلك عندما تمكن الأرجنتيني أنخهيل دي ماريا من تسجيل الهدفين الأول والثاني لصالح كتيبة الألماني توماس توخيل، قبل يصفع برنات شباك كورتوا بالهدف الثالث، في فضيحة كروية لبطل أوروبا التاريخي.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى النقطة 3 في صدارة المجموعة الأولى، فيما تقاسم الثنائي كلوب بروج وجلطة سراي التركي المركز الثاني بنقطة لكل منهما، فيما يقبع ريال مدريد في المركز الرابع والأخير دون أي نقاط .