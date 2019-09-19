شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بعد التغيير والان مع التفاصيل

أعلن رئيس الزمالك المصري عن تقديم موعد مباراة السوبر، المقرر إقامتها أمام نظيره الأهلي غدا الجمعة، على استاد برج العرب، بحضور عدد من الجماهير بعد السماح لهم.

ومن المقرر ان تبدأ المباراة في الساعة 7 بدلا من الثامنة، والمقرر إقامتها مساء الجمعة، على ستاد برج العرب بحضور 10 آلاف مُشجع، بواقع 5 آلاف لكل فريق، جاء ذلك خلال فيديو بثه رئيس النادي عبر الموقع الرسمى للزمالك.

يأتي هذا فيما كشف اتحاد الكرة المصري رسميًا عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، وأعلنت لجنة الحكام بالجبلاية عن طاقم حكام ألماني لإدارة مباراة السوبر المرتقبة.

ويدير المباراة طاقم تحكيمي مكون من، فليكس بروتش حكمًا للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع.