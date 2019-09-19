شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد بكشف عن سبب توليه تدريب منتخب السعودية والان مع التفاصيل

كشف الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية الأول عن سبب تركه تدريب منتخب المغرب وتوليه مهمة تدريب المنتخب السعودي. تصريحات رينارد عن توليه تدريب السعودية وقال رينارد في تصريحات لبرنامج "في المرمى": "‏قررت ترك تدريب منتخب المغربي بعد كأس أمم إفريقيا وبحثت عن منتخب أصل معه إلى كأس العالم 2022 لذلك اختارت تدريب المنتخب السعودي". Advertisements وأضاف: "‏لدي إيمان تام أن المنتخب السعودي قادر على التأهل إلى كأس العالم 2022 الأخضر لديه لاعبون مميزون نحتاج فقط إلى تشكيل منتخب قوي". وأردف: "‏نحتاج إلى تجديد العناصر وإضافة دماء جديدة من الشبان في تشكيلة المنتخب السعودي وقد شاهدت جميع مباريات المنتخب وهذا الأمر يعتبر منحنى الكثير من الأفكار". قرار اختيار اللاعبين. وأنهى رينارد حديثه قائلا: " لا أحد يملك الحق في إختيار لاعبي الأخضر القرار قراري وحدي وسنطور المنتخب بشكل كبير".

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