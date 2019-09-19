شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يعلق على قيام بعض لاعبي منتخب السعودية بالتدخين والان مع التفاصيل

علق الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية الأول، على قيام بعض لاعبي المنتخب بالتدخين.

تصريحات رينارد عن منتخب السعودية

وقال رينارد في تصريحات لبرنامج "في المرمى": "‏أنا لا أدخن وأمنع التدخين داخل المعسكر، لكن في نفس الوقت لا استطيع مراقبة اللاعبين طيلة ٢٤ ساعة وخارج المعسكر".

نصيحة من لاعبي منتخب المغرب

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وأضاف رينارد: "طلبت نصائح من اللاعبين المغربيين عن كرة القدم السعودية وطريقة المعيشة هنا قبل أن أتولى قيادة المنتخب".

وعن استبعاد كنو قال رينارد: "استبعاد محمد كنو كان عقابا له ورسالة تحذير لبقية اللاعبين، وعلى جميع اللاعبين ان يحترموا شعار منتخب بلادهم".

مشكلة عبد الرازق حمد الله مع منتخب المغرب

ورفض رينارد الحديث عن أزمة حمد الله مع منتخب المغرب قائلا: "أعتذر ولن أتحدث عن قصة عبدالرزاق حمدلله مع المنتخب المغربي".

وأنهى رينارد حديثه قائلا: "كل مدرب له طريقته في العمل ولقد حذرت اللاعبين أن هناك امور يجب احترامها والانضباط مهم واذا لم يكن اللاعب منضبط يتم استبعاده".