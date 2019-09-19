شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من زيدان عقب الهزيمة من باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

علق الفرنسي زين الدن زيدان مدرب نادي ريال مدريد، على هزيمة فريقه منذ قليل أمام باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

هزيمة ريال مدريد على يد باريس سان جيرمان

واستطاع نادي باريس سان جيرمان الفوز على نظيره نادي ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تعليق زيدان على هزيمة ريال مدريد على يد باريس سان جيرمان

وقال زيدان في تصريحات صحفية عقب هزيمة سان جيرمان: "‏يجب أن نعترف، لم نلعب جيدا اليوم، أعدكم سترون فريق أفضل أمام إشبيلية يوم الأحد".

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وأضاف: "الكثافه والتركيز هم أهم شيء في هذه المنافسة، بالنسبة لي هذه الليلة فقدناهم وهذا ما سبب المشكلة".

التعليق على أداء كورتوا خلال المباراة

وتابع: " كورتوا؟ نحن هنا جميعًا في قارب واحد. عندما نفوز، نفوز جميعاً وعندما نخسر، نخسر جميعًا".

وأنهى زيدان حديثه قائلا: "نحن لم نكن في المستوى المطلوب وهم لعبوا بشكل جيد فكانت هذه النتيجة وسنحاول تصحيح الأخطاء".

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد باريس سان جيرمان إلى ثلاث نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا، بينما يظل ريال مدريد بدون نقاط في المركز الرابع.