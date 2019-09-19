شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الثاني من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

انتهت اليوم الأربعاء 18 أغسطس باقي منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا ولعب خلال هذا اليوم 8 مباريات. أبرز مباريات اليوم من دوري أبطال أوروبا وكانت أبرز مباريات اليوم من بطولة دوري أبطال أوروبا هي مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي بثلاثية نظيفة ومباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. نتائج مباريات اليوم وجاءت نتائج مباريات اليوم من بطولة دوري أبطال أوروبا كالآتي: ريال مدريد × باريس سان جيرمان انتهت هذه المباراة بفوز باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة. بايرن ميونخ × النجم الأحمر كما انتهت هذه المباراة بفوز بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة. مانشستر سيتي × شاختار وقد انتهت هذه المباراة بفوز مانشستر سيتي أيضا بثلاثية نظيفة. Advertisements أتالانتا × دينامو وانتهت هذه المباراة بفوز دينامو برباعية نظيفة. يوفنتوس × أتلتيكو بينما انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. ليفركوزن × لوكوموتيف موسكو وانتهت بفوز لوكوموتيف بهدفين مقابل هدف. كلوب بروج × جلطة سراي بينما انتهت هذه المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين. توتنهام × أوليمبياكوس كما انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. وبهذه تكون قد اختتمت مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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