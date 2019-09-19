شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة إصابة حكم مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس والان مع التفاصيل
أصيب إيريك لامبريخت حكم مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، لضربة في الوجه، خلال أحداث المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وخلال الدقيقة 63، ارتطام الكرة بوجه حكم المباراة، بعدما حاول سامي خضيرة لاعب وسط يوفنتوس، تشتيت الكرة في منتصف الملعب، لترتطم بوجه الحكم ويسقط على أرض الملعب، ويوقف اللعب من أجل تلقي العلاج.
واستطاع لامبريخت من استعادة عافيته مجددًا بشكل سريع وعاد لإدارة المباراة من جديد.
وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.
كانت هذه تفاصيل خبر لحظة إصابة حكم مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.