شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة إصابة حكم مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس والان مع التفاصيل

أصيب إيريك لامبريخت حكم مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، لضربة في الوجه، خلال أحداث المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وخلال الدقيقة 63، ارتطام الكرة بوجه حكم المباراة، بعدما حاول سامي خضيرة لاعب وسط يوفنتوس، تشتيت الكرة في منتصف الملعب، لترتطم بوجه الحكم ويسقط على أرض الملعب، ويوقف اللعب من أجل تلقي العلاج.

واستطاع لامبريخت من استعادة عافيته مجددًا بشكل سريع وعاد لإدارة المباراة من جديد.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.