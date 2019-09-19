شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يضرب ريال مدريد بثلاثية بدوري أبطال أوروبا (فيديو) والان مع التفاصيل

استطاع نادي باريس سان جيرمان أن يفوز على تظيره نادي ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأولى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص الشوط الأول بين باريس سان جيرمان وريال مدريد

بدأ الشوط الأول بخطورة كبيرة من لاعبي نادي باريس سان جيرمان الذين هددوا مرمى الريال بأكثر من كرة خطيرة وسط وجود بعض المحاولات من مدريد ولكن بأداء ضعيف وفي الدقيقة 34 سجل باريس هدفه الأول عن طريق كومان فيما سجل جاري بيل هدف لريال مدريد ولكن تم إلغائه لوجود لمسة يد وسجل باريس هدفه الثاني في الدقيقة 80 لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بثنائية نظيفة.

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ملخص الشوط الثاني بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

وبدأ الشوط الثاني وكان هناك محاولات أكثر من لاعبي ريال مدريد لتسجيل هدفهم الأول ولكن كان أداء الفريق ضعيف نوعا ما أمام أداء هجومي قوي من باريس سان جيرمان الذي سجل هدفه الثالث في الدقيقة 91 عن طريق توماس مولر لينتهي اللقاء بفوز باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة يصل رصيد باريس سان جيرمان إلى ثلاث نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا بينما يظل ريال مدريد بدون نقاط في المركز الرابع.