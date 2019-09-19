أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على يوفنتوس ويخطف تعادل صعب بدوري الأبطال (فيديو)

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انتهت المباراة التي جمعت بين نادي يوفنتوس ونادي أتلتيكو مدريد بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
ملخص الشوط الأول بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بدوري الأبطال
بدأ الشوط الأول بسيطرة وخطورة من فريق يوفنتوس منذ البداية مع وجود محاولات من لاعبي أتلتيكو مدريد وظل كلا الفريقين يتبادلا الهجمات والخطورة ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ملخص الشوط الثاني بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس
وبدأ الشوط الثاني وكان يوفنتوس لا يزال هو الأكثر سيطرة وخطورة ليسجل هدفه الأول في الدقيقة 48 عن طريق كوادرادو ثم سجل الفريق هدفه الثاني عن طريق ماتويدي في الدقيقة 65 ولكن ظل فريق أتلتيكو مدريد يحاول تسجيل هدفه الأول وبالفعل سجل سافيتش أول أهداف أتلتيكو في الدقيقة 70 ليقلب بعد ذلك الفريق الطاولة على يوفنتوس ويسجل هدف التعادل عن طريق هيريرا في الدقيقة 90 لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
وبهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة وحيده لتواجد نادي يوفنتوس في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثالث.
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