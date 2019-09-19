شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل رونالدو بعد صافرات الاستهجان ضده من قبل جماهير أتلتيكو مدريد (فيديو) والان مع التفاصيل

أطلقت جماهير أتلتيكو مدريد صافرات الاستهجان نحو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، بشكلٍ مبكر من المباراة التي تجمعهما على أرضية ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وشهدت مواجهتي الموسم الماضي بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مشادات واضحة بين كريستيانو رونالدو ومشجعي أتلتيكو مدريد، أثر الاحتفال الشهير للاعب خلال مواجهة الإياب التي انتهت بتأهل “اليوفي” إلى ربع النهائي بعد تسجيل اللاعب ثلاثية.

وذهب رونالدو للإحماء على أرضية الملعب قبل أربعين دقيقة على انطلاق المباراة، في وقت تم الإعلان عن إسمه ضمن التشكيلة الأساسية ليوفنتوس، وفور ذلك بدأت الجماهير المدريدية بشتمه.

ووفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية فإن جماهير أتلتيكو مدريد شتمت رونالدو بكلمات بذيئة، وبمجرد حصوله على أول الكرات في اللقاء تم تكرار الكلمات ضده.