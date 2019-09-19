شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الصائغ ومنصور بن مشعل يلتقيان في مران الأهلي والان مع التفاصيل
شهدت تدريبات النادي الأهلي الجماعية اليوم الأربعاء تواجد الثنائي أحمد الصائغ رئيس النادي ومنصور بن مشعل.
مصافحة بين أحمد الصائغ وبن مشعل
وشهد لقاء الصائغ وبن مشعل الأول عقب الخلافات القائمة ببنهم مؤخرا مصافحة بعضهما البعض ثم جلسا الثنائي لمشاهدة التدريبات.
رحيل مجلس إدارة الأهلي
وكان هناك العديد من التقارير الصحفية التي كشفت أن مجلس إدارة النادي الأهلي يقترب من تقديم استقالة جماعيه خلال الفترة القادمة بسبب زيادة الخلافات بين أحمد الصائغ وبن مشعل.
ويتواجد نادي الأهلي في المركز التاسع من ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
ويستعد نادي الأهلي لمواجهة نادي الفتح يوم السبت القادم 21 سبتمير ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الصائغ ومنصور بن مشعل يلتقيان في مران الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.