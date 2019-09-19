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أحمد الصائغ ومنصور بن مشعل يلتقيان في مران الأهلي

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شهدت تدريبات النادي الأهلي الجماعية اليوم الأربعاء تواجد الثنائي أحمد الصائغ رئيس النادي ومنصور بن مشعل.

مصافحة بين أحمد الصائغ وبن مشعل 

وشهد لقاء الصائغ وبن مشعل الأول عقب الخلافات القائمة ببنهم مؤخرا مصافحة بعضهما البعض ثم جلسا الثنائي لمشاهدة التدريبات.

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رحيل مجلس إدارة الأهلي

وكان هناك العديد من التقارير الصحفية التي كشفت أن مجلس إدارة النادي الأهلي يقترب من تقديم استقالة جماعيه خلال الفترة القادمة بسبب زيادة الخلافات بين أحمد الصائغ وبن مشعل.

ويتواجد نادي الأهلي في المركز التاسع من ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

ويستعد نادي الأهلي لمواجهة نادي الفتح يوم السبت القادم 21 سبتمير ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي.

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