شكرا لقرائتكم خبر عن كورتوا يستمر في تخيب آمال جماهير ريال مدريد والان مع التفاصيل
يستمر البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني في تخيب آمال جماهير النادي وذلك عقب استقاله هدفين منذ قليل خلال مباراة الفريق ضد نادي باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا.
نتيجة الشوط الأول بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان
وانتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بتقدم الأخير بهدفين مقابل لا شئ وسط أداء مخيب من كورتوا في التصدي للهدفين.
ولعب كورتوا 40 مباراة مع نادي ريال مدريد منذ انضمامه إلى النادس استقبل خلالهم 56 هدف ويعتبر من أسوأ أرقام الحارس البلجيكي الذي خيب آمال جماهير مدريد بشكل كبيرة.
تعاقد ريال مدريد مع كورتوا
يذكر أن نادي ريال مدريد كان قد أعلن التعاقد مع تيبو كورتوا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة 6 مواسم قادمة مقابل 35 مليون جنية إسترليني قادما من صفوف نادي تشيلسي.
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