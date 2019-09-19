شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يصالح جماهيره عقب توديع دوري أبطال آسيا بتذاكر مجانية لمباراة الحزم والان مع التفاصيل
قرر مجلس إدارة نادي النصر جعل تذاكر مباراة الفريق ضد نادي الحزم القادمة في بطولة الدوري السعودي بشكل مجاني.
النصر يريد مصالحة الجماهير
وكشفت تقارير صحفية أن إدارة النصري ستجعل تذاكر مباراة الحزم لكل الدرجات بإستثناء المنصة بشكل مجاني ويستطيع الجماهير حجزها عن طريق الموقع الإلكتروني.
سبب طرح التذاكر بشكل مجاني
وأشارت التقارير إلى أن نادي النصر يرغب في مصالحة جماهيره عقب الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا يوم الإثنين الماضي على يد نادي السد من الدور ربع النهائي.
أسعار تذاكر المنصة في مباراة الحزم
وخفضت إدارة النصر أسعار تذاكر المنصة الفضيه إلى 100 ريال بدلاً من سعرها السابق 1500 ريالاً، والمنصة الذهبية إلى 300 ريال بدلا من 2000 ريال في السابق.
وستلعب مباراة النصر ضد الحزم يوم الجمعة القادمة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي.
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