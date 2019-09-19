الامارات | بالفيديو.. صاعقة تضرب أرضية ملعب كرة قدم وتصيب لاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. صاعقة تضرب أرضية ملعب كرة قدم وتصيب لاعبين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر مقطع فيديو اللحظة المرعبة التي أصيب فيها أربعة من لاعبي كرة قدم، بعد أن ضرب البرق، أول من أمس، أرضية ملعب ستاديل إيست في العاصمة الجامايكية كينغستون، وتحديداً في الدقيقة 84 خلال مباراة رسمية بين مدرسة ولمرز وكلية جامايكا، والتي تم تعليقها بعد الحادثة.
وذكرت صحيفة «ميترو» البريطانية أن اثنين من اللاعبين الأربعة حصلا على العلاج في أرضية الملعب، لكن لاعبي كلية جامايكا، تيرينس فرانسيس وداين ألن، تعرضا لإصابة خطرة، خصوصاً فرانسيس الذي لم يستجب للعلاج، ونقلا إلى المستشفى الجامعي، وأن تفاصيل حالتهما الصحية لاتزال غير معلومة.
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