نصيحة إيتو لجريزمان.. وأحلم بتحقيق حلم جوارديولا

الخميس 19 سبتمبر 2019

وجه الكاميروني صامويل ايتو، مهاجم برشلونة والمنتخب السابق لبلاده نصيحة خاصة، للاعب فريقه أنطوان جريزمان وأنسو فاتي.



وقال إيتو عنه في تصريحات لـ"راديو برشلونة": "ما يقدمه فاتي رائع، إنه لاعب جيد للغاية، هو لاعب شاب يملك شخصية مميزة، أتمنى له الأفضل، وقبل كل شيء ألا يصاب".

وعن انضمام أنطوان جريزمان لبرشلونة، قال: "إنه في أفضل نادٍ بالعالم، لقد بدأ الموسم بشكل جيد، نحن كمشجعين لبرشلونة نستمتع به في الملعب".

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وتابع: "أطالبه بأن يستمتع باللعب في أفضل نادٍ، وألا يعرض نفسه لأي ضغط، لأن اللعب في برشلونة فريد من نوعه".

وكان إيتو قد أعلن اعتزاله كرة القدم مؤخرًا، بعد مسيرة طويلة في الملاعب حقق خلالها العديد من البطولات، مع الأندية ومنتخب بلاده.

وحول مستقبله واتجاهه للتدريب، قال: "أنا حاليًا في قطر مع تشافي، لكن الآن أريد أن أستريح وأستمتع بقضاء الوقت مع زوجتي، لأني أريد أن أكون أول مدرب (ملون) يفوز بدوري الأبطال، وأن أقدم كرة جيدة مثل التي يقدمها جوارديولا".