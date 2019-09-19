هاري كين يوضح سبب غضب بوكيتينو بعد التعاد أمام أولمبياكوس

الخميس 19 سبتمبر 2019
أكد هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، انه يتفهم غضب ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق بعد انتهاء مباراتهم أمس أمام أولمبياكوس اليوناني في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.
واتهم بوكيتينو لاعبيه بعدم احترام الخطة بعد التفريط في تقدمهم بهدفين، ليكتفوا بالتعادل مع الفريق اليوناني.
وقال كين الذي سجل الهدف الأول لتوتنهام من ركلة جزاء "يمكن أن نرى كم كان بوكيتينو محبطا. إنه يقود الفريق منذ خمس سنوات ولا زلنا نرتكب نفس أخطاء العام الأول".
وضاعف لوكاس مورا التقدم للفريق الانجليزي، لكن أولمبياكوس قلص الفارق قبل انتهاء الشوط الأول عبر دانييل بودينس ثم تعادل ماتيو فالبوينا من ركلة جزاء.
وأضاف لاعب منتخب إنجلترا "لم نعد صغارًا أو لا نتحلى بالخبرة، خضنا مباريات كبيرة مع الفريق والمنتخب".
وتابع هاري كين "يجب أن نجد وسيلة للتحسن والتطور وهذا ما يمكننا فعله".
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