الاتحاد المغربي يعلن خوض وديتين الشهر المقبل أمام ليبيا والغابون

الخميس 19 سبتمبر 2019
أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن خوض منتخب البلاد وديتين الشهر المقبل أمام منتخبي ليبيا والغابون، استعدادا لتفيات أمم افريقيا وكأس العالم القادم.
وتدخل هاتان المباراتان في إطار استعدادات المنتخب للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الامم الافريقية 2021 التي ستقام بالكاميرون .
وسيواجه المغرب منتخب ليبيا يوم 11 من تشرين الاول/أكتوبر تليها بعد اربعة ايام الودية امام منتخب الغابون المقررة يوم 15 من الشهر نفسه.
ويستهل المنتخب المغربي مشواره في التصفيات بقيادة مدربه الجديد وحيد خليلوزيتش بمواجهة منتخب موريتانيا يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر .
وسبق للمغرب أن واجه الأسبوع الماضي بوركينافاسو وديا والتي انتهت بالتعادل 1-1 كما فازوا وديا على النيجر بهدف نظيف.
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