الأربعاء 18 سبتمبر 2019
نجح الكولومبي خوان كوادرادو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي التسجيل لفريقه على حساب مستضيفه أتلتيكو مدريد اليوم، خلال الجولة الأولى من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات أن هدف كوادرادو في شباك أتلتيكو، هو الأول له في دوري الأبطال منذ كانون الأول 2017، عندما سجل في شباك أولمبياكوس اليوناني.
ويعد السيدة العجوز تاسع فريق يسجل في شباك الروخي بلانكوس في المباريات التي استقبلها على ملعبه تحت قيادة المدرب دييغو سيميوني، من أصل 31 مباراة.
من جهتها أبرزت شبكة "أوبتا" أن الأهداف الأربعة التي سجلها خوان كوادرادو في دوري الأبطال، كانت جميعها على ملعب الخصوم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انقطاع عامين.. كوادرادو يسجل هدفه الأول بدوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.