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تاريخ مواجهة الأهلى والزمالك فى السوبر بمدربين أجانب.. اكتساح للأحمر...

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جدة - عمرو شويل بحضور 10 آلاف مُشجع لكلا الفريقين، يلتقى الأهلى والزمالك  فى قمة جديدة، عندما يتقابل الفريقان فى قمة السوبر المصرى، المقرر إقامته غداً الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يخوض الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018، فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم.

 

ويعتبر الأهلى أكثر الأندية تتويجًا بلقب السوبر المحلى، حيث شارك فى البطولة 11 مرة توج خلالهم باللقب 10 مرات، وحل وصيفًا مرة واحدة، فيما شارك الزمالك فى البطولة 7 مرات توج باللقب 3 مرات وحل وصيفًا 4 مرات.

 

وتُعد مباراة القمة المقبلة هى الثالثة التى تجمع بين الأهلى والزمالك بقيادة مدربين أجانب، حيث يتولى قيادة الأحمر السويسرى رينيه فايلر، فيما يتولى قيادة الأبيض الصربى ميتشو.

ويستعرض "الخليج 365" نتائج السوبر المصرى عندما يقود القطبين مدربون أجانب، قبل قمة الجمعة.

 

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- الأهلى والزمالك 2008 

 

فيما كانت ثانى مباراة فى بطولة السوبر بمدربين أجانب، عام 2008، حيث كان يتولى قيادة الأهلى البرتغالى مانويل جوزيه، فيما كان يتولى قيادة الزمالك الألمانى راينر هولمان، وانتهت المباراة بفوز الأحمر بهدفين دون رد، وتتويجه باللقب.

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- الأهلى والزمالك 2003

 

كانت بطولة السوبر المحلى عام 2003، أول قمة فى السوبر بين القطبين يقودها مدربون أجانب، حيث تولى قيادة الأهلى البرتغالى تونى أوليفيرا، فيما تولى قيادة الزمالك البرتغالى نيو فينجادا، وفاز الأحمر فى هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف، بركلات الجزاء الترجيحية بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وتتويجه باللقب.

 

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- الأهلى والزمالك 2008 

 

فيما كانت ثانى مباراة فى بطولة السوبر بمدربين أجانب، عام 2008، حيث كان يتولى قيادة الأهلى البرتغالى مانويل جوزيه، فيما كان يتولى قيادة الزمالك الألمانى راينر هولمان، وانتهت المباراة بفوز الأحمر بهدفين دون رد، وتتويجه باللقب.

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