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شكرا لقرائتكم تاريخ مواجهة الأهلى والزمالك فى السوبر بمدربين أجانب.. اكتساح للأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعتبر الأهلى أكثر الأندية تتويجًا بلقب السوبر المحلى، حيث شارك فى البطولة 11 مرة توج خلالهم باللقب 10 مرات، وحل وصيفًا مرة واحدة، فيما شارك الزمالك فى البطولة 7 مرات توج باللقب 3 مرات وحل وصيفًا 4 مرات.
ويستعرض "الخليج 365" نتائج السوبر المصرى عندما يقود القطبين مدربون أجانب، قبل قمة الجمعة.
- الأهلى والزمالك 2008
فيما كانت ثانى مباراة فى بطولة السوبر بمدربين أجانب، عام 2008، حيث كان يتولى قيادة الأهلى البرتغالى مانويل جوزيه، فيما كان يتولى قيادة الزمالك الألمانى راينر هولمان، وانتهت المباراة بفوز الأحمر بهدفين دون رد، وتتويجه باللقب.
- الأهلى والزمالك 2003
كانت بطولة السوبر المحلى عام 2003، أول قمة فى السوبر بين القطبين يقودها مدربون أجانب، حيث تولى قيادة الأهلى البرتغالى تونى أوليفيرا، فيما تولى قيادة الزمالك البرتغالى نيو فينجادا، وفاز الأحمر فى هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف، بركلات الجزاء الترجيحية بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وتتويجه باللقب.
- الأهلى والزمالك 2008
فيما كانت ثانى مباراة فى بطولة السوبر بمدربين أجانب، عام 2008، حيث كان يتولى قيادة الأهلى البرتغالى مانويل جوزيه، فيما كان يتولى قيادة الزمالك الألمانى راينر هولمان، وانتهت المباراة بفوز الأحمر بهدفين دون رد، وتتويجه باللقب.
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