شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: لن نتحمل الشرط الجزائى فى عقد إيهاب جلال مع المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر باللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن الجبلاية لن تتحمل قيمة الشرط الجزائى فى عقد إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى، بعد الاستقرار على تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر.

قال المصدر لـ"الخليج 365" إن اللجنة لن تتواصل مع مجلس المصرى، وسيكون إيهاب جلال مطالبا "بتخليص نفسه" من النادى البورسعيدى لتدريب منتخب مصر، معلقا: "منتخب مصر حلم لأى مدرب ويجب أن يخلص ايهاب جلال نفسه من المصرى لتولى مهمة الفراعنة".

واستقرت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، على الجهاز الفنى الجديد، الذى سيقود المنتخب الوطنى فى الفترة المقبلة، خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الإخفاق فى بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة.

وجاء تشكيل الجهاز الفنى والطبى والإدارى كالتالي:

أولا الجهاز الفني:

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ايهاب جلال مدير فنى.. طارق مصطفى مدرب عام.. حمد إبراهيم مدرب.. محمد شوقى مدرب مساعد. ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى

الجهاز الاداري



عماد متعب مديرا للمنتخب.. محمد صلاح مدير إدارى.. على محمد على.. إدارى.. مينا سامح إدارى ثالث..

الجهاز الطبي



استقرت اللجنة الخماسية على استمرار الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أبو العلا مع استحداث طبيب إضافى "شادى أحمد" لتنظيم نمطا صحيا ونفسيا يوميا، لأداء لاعبى المنتخب "لايف كوتش"