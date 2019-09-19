شكرا لقرائتكم دروس تقوية لمصطفى محمد في مران الزمالك قبل السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الصربى ميتشو المدير الفني للزمالك على عقد عدة جلسات خاصة مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الابيض تمهيدا للاعتماد عليه فى لقاء السوبر امام الأهلى المقرر لها مساء غدا الجمعة باستاد برج العرب .

ركز ميتشو فى تعليماته مع مصطفى محمد على تحركاته داخل الملعب وكيفية الضغط على دفاع الأهلى لإرباكهم وارتكابهم اخطاء متكرر يستفيد منها الزمالك وأيضا منعهم من مساعدة الهجوم الأحمر خاصة محمود متولى الذى يجيد هذا الدور فى بناء الهجمات ومساعدة لاعبى الوسط والهجوم الأحمر ويمثل خطورة فعلية بمشاركاته الهجومية .

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مصطفى محمد يمثل الثقل الهجومى لفريقه فى الفترة الأخيرة وأيضا ورقة رابحة يعتمد عليها ميتشو فى المباريات الماضية ولكنه فى مباراة السوبر ينوى الاعتماد عليه من البداية من اجل زيادة الضغط الهجومى على دفاع الأهلى خاصة أنه يتميز بالضغط على المنافسين أفضل من بديله عمر السعيد الذى يجيد اللعب بالرأس ولكن لا يتسم بالضغط مثل مصطفى محمد الذى اصبح يمثل مستقبل هجوم الزمالك ومنتخب مصر وهو المهاجم الأساسى فى المنتخب الأوليمبي .

ميتشو يركز على عقد عدة محاضرات مع اللاعبين من أجل تحفيز اللاعبين لتحقيق البطولة الثانية له مع الزمالك فى فترة لا تتجاوز أسبوعين بعد فوزه ببطولة كأس مصر عقب تغلبه على بيراميدز بثلاثية نظيفة أحرزها أشرف بن شرقى " هدفين" ويوسف أوباما .