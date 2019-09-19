شكرا لقرائتكم فايلر يحرص على مشاهدة مباريات الزمالك استعدادا لمباراة القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفضل الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر الدخول فى معسكر للمباراة لمدة 24 ساعة فقط حتي لا يكون هناك ضغط على اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة والتى تمثل بطولتين فى 90 دقيقة سواء الفوز بالسوبر المحلي أو البطولة الخاصة بالفوز على الزمالك .
ويستمر الأهلى فى برج العرب بشكل إجباري بعد إنتهاء لقاء السوبر، حيث يعود الفريق مُجدداً لفندق الإقامة بعد انتهاء المباراة، ويأتى بقاء الأهلى فى برج العرب بسبب ضيق الوقت بين مواجهة الزمالك وبين مباراة سموحة المقرر إقامتها يوم 23 سبتمبر الجاري بنفس الملعب برج العرب ليقرر السويسري فايلر المدير الفني للفريق البقاء فى معسكر الإسكندرية تجنباً لتعرض اللاعبين للأرهاق.
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