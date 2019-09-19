شكرا لقرائتكم فايلر يحرص على مشاهدة مباريات الزمالك استعدادا لمباراة القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفني للأهلى بقيادة السويسري رينيه فايلر على مشاهدة مباريات الزمالك، مع الجهاز المعاون، وعقد جلسات مع اللاعبين للتأكيد على بعض الأمور الفنية والخططية، ويتوجه الأهلى إلى الإسكندرية اليوم الخميس، للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الزمالك في السوبر المصري، والمقرر إقامتها غدا الجمعة على ستاد برج العرب.

وفضل الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر الدخول فى معسكر للمباراة لمدة 24 ساعة فقط حتي لا يكون هناك ضغط على اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة والتى تمثل بطولتين فى 90 دقيقة سواء الفوز بالسوبر المحلي أو البطولة الخاصة بالفوز على الزمالك .

ويستمر الأهلى فى برج العرب بشكل إجباري بعد إنتهاء لقاء السوبر، حيث يعود الفريق مُجدداً لفندق الإقامة بعد انتهاء المباراة، ويأتى بقاء الأهلى فى برج العرب بسبب ضيق الوقت بين مواجهة الزمالك وبين مباراة سموحة المقرر إقامتها يوم 23 سبتمبر الجاري بنفس الملعب برج العرب ليقرر السويسري فايلر المدير الفني للفريق البقاء فى معسكر الإسكندرية تجنباً لتعرض اللاعبين للأرهاق.