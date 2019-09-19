شكرا لقرائتكم مصر تحتفظ بالمركز الـ49 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف الفيفا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفظ منتخب مصر بالمركز الـ 49 في التصنيف الصادر اليوم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والسادس على صعيد المنتخبات الافريقية.

ولم يلعب منتخب مصر أية مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولية الاخيرة، نظراً لعدم الاستقرار على جهاز فني جديد يقود "الفراعنة" عقب إقالة المكسيكي خافيير اجيري وجهازه المعاون عقب الخروج من دور الـ 16 في بطولة كأس الامم الافريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين.

وحافظت السنغال على ريادتها، بعدما احتفظت بالمركز الـ 20 عالمياً، تليها تونس في المركز الثاني والـ 29 عالمياً، ثم نيجيريا في المركز الثالث والمركز الـ 34 عالمياً، ثم الجزائر بطل النسخة الاخيرة من بطولة كأس الامم الافريقية بالمركز الثالث افريقياً والـ 38 عالمياً، والمغرب الخامس افريقياً والـ 39 عالمياً.

Advertisements

ويستعد منتخب مصر للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام بعد عامين فى الكاميرون.

وأسفرت قرعة مجموعات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، التى أقيمت فى أحد فنادق منطقة الزمالك، عن تواجد منتخب مصر فى مجموعة متوازنة تضم إلى جانب الفراعنة كل من منتخبات كينيا، توجو، وجزر القمر.

ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثانى من كل مجموعة إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021، ماعدا مجموعة الكاميرون صاحبة الأرض.

ويستهل منتخب مصر مشواره فى التصفيات يوم 11 نوفمبر المقبل موعداً بخوض مباراة الجولة الاولى من التصفيات، على أن تقام مباريات الجولة الثانية يوم 19 من الشهر ذاته وتقام مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات يومي 31 أغسطس و8 سبتمبر 2020، والجولة الخامسة في أكتوبر 2020، والجولة السادسة في نوفمبر 2020.