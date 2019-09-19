شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحذر من السوشيال ميديا قبل مواجهة السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اتحاد الكرة ، أنه سيتم الأخذ بالفيديوهات المنتشرة على المواقع الاخبارية ومواقع السوشيال ميديا في حالة ثبوت الخروج عن النص من أى فرد من أفراد الفريقين فى مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك غدا الجمعة، كما حدث في مباراة نهائي كاس مصر التى جمعت الزمالك وبيراميدز وتوقيع غرامة على محمود شيكابالا قائد الزمالك بداعي تحريض جماهير فريقه لتوجيه السباب والشتائم ضد النادى الاهلي وقتها مما استدعى مسئولو لجنة الانضباط وقتها لتغريم اللاعب 50 الف جنيه.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة الانضباط بتغريم أي لاعب أو مسئول بالفريق في حالة خروجه عن النص خلال أو اثناء او بعد المباراة ، والتأكيد على أن هذا الأمر سيتم تطبيقه أيضا في مباريات الدورى وكأس مصر.

فى السياق ذاته، استقر مسئولو اتحاد الكرة علي تعيين 3 مراقبين لمباراة السوبر المصرى وهم مراقب مسابقات ومراقب أمني ومراقب حكام بخلاف الحكم المرافق لطاقم الحكام الاجنبى.

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كان اتحاد الكرة أعلن إقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك ، بستاد برج العرب بحضور جماهيري يقدر ب 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين ( 5 آلاف مشجع لكل فريق ) .. ويأتي إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم بعد تسلمه موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.