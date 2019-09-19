شكرا لقرائتكم سرك فى بير.. ميتشو يتكتم على خطة الزمالك أمام الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص الصربى ميلوتين سريدوفيتش المُلقب بـ"ميتشو"، على عدم الافصاح عن خطة اللعبة التى سيخوض بها مواجهة الأهلى، غدًا الجمعة، على استاد برج العرب، فى لقاء السوبر المصرى، وسط حضور 10 ألاف مشجع، بواقع 5 ألاف للأحمر ومثلهم للأبيض .
فضل الخواجة الصربى الاكتفاء بإستلام التقرير التفصيلى عن الأهلى من أفراد جهازه المعاون، مع مشاهدة بعض المباريات المسجلة والأجزاء التى أتيحت من المباراة الأخيرة للشياطين الحمر أمام كانو سبورت الغينى، والتى فاز فيها الأهلى بنتيجة 2/0، دون أن يفصح "ميتشو" عن فكره أو خطته للقاء السوبر.
وتكتم ميتشو على الخطة التى سيواجه بها الأحمر، ولم يظهر فى التدريبات الجماعية الطريقة التى سيتبعها، حيث فضل تدريب الفريق على كافة طرق الاختراق سواء من العمق أو بالاعتماد على الأطراف، مع تجهيز الثلاثى عمر السعيد ومصطفى محمد وخالد بوطيب بأفضل صورة، دون تحديد المهاجم الأساسى الذى سيتم الاعتماد عليه، رغم حديثه مع معاونيه منذ يومين على تفضيل الدفع بمصطفى محمد من بداية المباراة، فضلاً عن منح تعليمات خاصة للمدافعين والعمل على تصحيح الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال.
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