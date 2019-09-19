أول تعليق من زيدان بعد الخسارة من باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

الموجز

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن استيائه من الخسارة بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان، في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاءت ثلاثية باريس سان جيرمان في المباراة عن طريق كلًا من الأرجنتيني دي ماريا في الدقيقة (13، 33)، والظهير الألماني توماس مونيير في الدقيقة (90).

وقال زيدان، في تصريحات عقب المباراة: "لقد تفوقوا علينا في كل شيء في المباراة، وأكثر ما يزعجني هو افتقادنا للحدة، فالأمور تصبح مُعقدة حين لا تدخل المباراة بقوة".

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وتابع: "الخصم كان جيدًا في خلق الفرص، وهذا ليس ما يقلقني، ولكن فريقي لعب بدون الحدة المطلوبة في هذه المرحلة من المسابقة".

وأضاف: "كنا نعلم أنهم سيضغطون علينا، لكننا لم ندخل المباراة أبدًا، ولم نصنع الفرص، وسجلنا هدفين لكن تم إلغائهم بواسطة الفار".

فوز باريس وضعه في صدارة المجموعة الأولى، وجاء كلوب بروج البلجيكي في المركز الثاني بنقطة وحيدة، وهو نفس رصيد جالطة سراي التركي صاحب المركز الثالث، فيما تذيل ريال مدريد الترتيب دون رصيد من النقاط.