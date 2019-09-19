سوبر كورة.. موقف اتحاد الكرة من الشرط الجزائى فى عقد إيهاب جلال مع المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، على الجهاز الفنى الجديد، الذى سيقود المنتخب الوطنى فى الفترة المقبلة، خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى، الذى تمت إقالته عقب الإخفاق فى بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة. وجاء تشكيل الجهاز الفنى والطبى والإدارى كالتالى: وجاء تشكيل الجهاز الفنى والطبى والإدارى كالتالى: أولا الجهاز الفنى: Advertisements إيهاب جلال مدير فنى، طارق مصطفى مدرب عام، حمد إبراهيم مدرب، محمد شوقى مدرب مساعد، ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى. الجهاز الإدارى الجهاز الإدارى عماد متعب مديرا للمنتخب، محمد صلاح مدير إدارى، على محمد على إدارى، مينا سامح إدارى ثالث. الجهاز الطبى الجهاز الطبى كما قررت اللجنة الخماسية، استمرار الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أبو العلا مع استحداث طبيب إضافى "شادى أحمد" لتنظيم نمطا صحيا ونفسيا يوميا، لأداء لاعبى المنتخب "لايف كوتش". ولمعرفة موقف الجبلاية من الشرط الجزائى فى عقد إيهاب جلال مع المصرى اضغط هنا

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