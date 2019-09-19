شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مؤمن زكريا فى الطائرة متوجهاً لألمانيا لبدء رحلة العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلى القاهرة متوجهاً إلى ألمانيا برفقة وكيل أعماله من أجل بدء جلسات العلاج من الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا.





وعقد محمود الخطيب رئيس النادى جلسة خاصة مع مؤمن زكريا مساء أمس الأول الثلاثاء، بملعب التتش، وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا، بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، حيث طالبوه بضرورة التروى وعدم الاستعجال فى الشفاء، حتى يعود أقوى مما كان.

Advertisements

وكان جهاز كرة القدم بالنادى الأهلى أكد أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا فى الداخل والخارج، كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه، وتابع أن محمود الخطيب رئيس النادى حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه، وأكد له على أن النادى لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه أحد أبناء الاهلى وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كافة الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.

وأكد جهاز الكرة بالأهلى أنه لم يكن بحاجة للإعلان عن كل هذه التفاصيل سواء الخاصة بقرار مجلس الإدارة أو موقف الخطيب لأن سياسة الأهلى لم تتغير ولن يتخلى يوما عن أبنائه، كما أن رئيس النادى يعطى موضوع مؤمن زكريا اهتماما خاصا منذ علمه بإصابته والتقاه أكثر من مرة، وتابع الترتيبات الخاصة بعلاجه فى ألمانيا خلال الفترة الماضية وقبلها فى إسبانيا، وسيظل مؤمن وكل أبناء الأهلى محل اهتمام ورعاية ناديهم، جاء ذلك عقب ظهور اللاعب فى أحد البرامج التليفزيونية.