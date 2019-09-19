شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الزمالك على مائدة جهاز الأهلى قبل موقعة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على مشاهدة مباريات الزمالك مع الجهاز المعاون، وعقد جلسات مع اللاعبين للتأكيد على بعض الأمور الفنية والخططية.

ويتوجه الأهلى إلى الإسكندرية اليوم، الخميس، للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمباراة الزمالك فى السوبر المصرى، والمقرر إقامتها غدا الجمعة على استاد برج العرب.

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وفضل الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، الدخول فى معسكر للمباراة لمدة 24 ساعة فقط حتى لا يكون هناك ضغط على اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة والتى تمثل بطولتين فى 90 دقيقة سواء الفوز بالسوبر المحلى أو البطولة الخاصة بالفوز على الزمالك .

ويستمر الأهلى فى برج العرب بشكل إجبارى بعد انتهاء لقاء السوبر، حيث يعود الفريق مُجدداً لفندق الإقامة بعد انتهاء المباراة، ويأتى بقاء الأهلى فى برج العرب بسبب ضيق الوقت بين مواجهة الزمالك وبين مباراة سموحة المقرر إقامتها يوم 23 سبتمبر الجارى بنفس الملعب برج العرب، ليقرر السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق البقاء فى معسكر الإسكندرية تجنباً لإرهاق اللاعبين.