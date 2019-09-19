شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. صراع الخواجات فى السوبر الـ 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الجماهير المصرية بشغف المواجهة المرتقبة بين فريقا الأهلى والزمالك فى قمة السوبر المصرى رقم 16 والمقرر إقامتها غدا الجمعة على ملعب إستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية .

ويبدو أن القمة الـ 16 ستشهد صراع قوى من نوع أخر بين الخواجات فى القيادة الفنية فى ظل تواجد الصربى ميتشو مديرا فنيا للزمالك و السويسرى فايلر على رأس القيادة الفنية للأهلى .

يبحث فايلر عن أول ألقابه مع القلعة الحمراء خاصة إنها بطولة جماهيرية أمام غريمه التقليدى الزمالك ، بينما يأمل ميتشو فى مواصلة كثب ثقة الجماهير بعدما نجح فى الحصول على لقب كأس مصر مؤخرا من فريق بيراميدز ، وسط الطموح فى مصالحة الجماهير البيضاء بعد الخسارة المفاجئة أمام جينيراسيون السنغالى فى ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا .

و تترقب الجماهير أى مدرسة ستقف على منصة التتويج للاحتفال بالسوبر الصربية أم السويسرية، خاصة إن كلاهما يتمتعا بخبرات قوية تمكن أى فريق من حصد اللقب.



و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الطموح و الإصرارلدى الثنائى " فايلر وميتشو" فى الصور التالية :



فايلر

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إبتسامة فايلر



تركيز فايلر على الخطوط



فايلر 1



ميتشو فى مران الزمالك



ميتشو 1



ابتسامة ميتشو على الدكة