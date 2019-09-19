شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هل يكسر ميتشو عقدة "أجانب" الزمالك فى السوبر أمام الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى قمة جديدة فى السوبر المصرى، المقرر إقامته غداً الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مُشجع لكلا الفريقين، حيث يخوض الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018، وفى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم، ويعتبر الأهلى أكثر الأندية تتويجًا بلقب السوبر المحلى حيث شارك فى البطولة 11 مرة توج خلالها بـ10 ألقاب، وحل وصيفًا مرة واحدة، فيما شارك الزمالك فى البطولة 7 مرات توج باللقب 3 مرات وحل وصيفًا 4.

وتُعد مباراة القمة غدا هى الثالثة التى تجمع الأهلى والزمالك بقيادة مدربين أجانب، حيث يتولى قيادة الأحمر السويسرى رينيه فايلر، فيما يتولى قيادة الأبيض الصربى ميتشو.. ويستعرض ”الخليج 365” نتائج السوبر المصرى عندما يقود القطبين مدربين أجانب قبل مباراة غدا الجمعة..

- الأهلى والزمالك 2003

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كانت بطولة السوبر المحلى عام 2003 أول قمة فى السوبر بين القطبين يقودها مدربون أجانب، حيث تولى قيادة الأهلى البرتغالى تونى أوليفيرا، فيما تولى قيادة الزمالك البرتغالى نيو فينجادا، وفاز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، بركلات الجزاء الترجيحية بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وتوج باللقب.

- الأهلى والزمالك 2008

فيما كانت ثانى مباراة فى بطولة السوبر بمدربين أجانب عام 2008، وكان يتولى قيادة الأهلى البرتغالى مانويل جوزيه، فيما كان يقود الزمالك الألمانى راينر هولمان، وانتهت المباراة بفوز الأحمر بهدفين دون رد وتتويجه باللقب.