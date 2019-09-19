"الرقص مع الملائكة".. كيف تناولت صحف أوروبا سقوط ريال مدريد أمام باريس بالأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض ريال مدريد لهزيمة قاسية في بداية مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث خسر أمام باريس سان جيرمان بثلاثية دون رد في مباراة كان النادي الباريسي صاحب الكلمة العليا خلال مجريات اللقاء.

على ملعب بارك دي برينس حل ريال مدريد ضيفًا على باريس في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وافتتح أنخيل دي ماريا أهداف المباراة في الربع ساعة الأولى ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 33 قبل تسجيل توماس مونييه الهدف الثالث في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

صحف أوروبا أبرزت الحدث على صدر أغلفتها صباح اليوم الخميس، البعض أشاد بما قدمه دي ماريا في المباراة والظهور الأول لماورو إيكاردي، والبعض الآخر وجه الانتقادات واللوم للفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي.

ليكيب

"الرقص مع الملائكة"

اختارت ليكيب هذا العنوان إشارة لاسم (أنجيل) دي ماريا تمجيدًا له على الهدفين اللذين سجلهما في المباراة.

وقال ليكيب إن باريس "عاقب" ريال مدريد في ملعب الأمراء.

لو فيجارو

"باريس تفوق على ريال مدريد"

الصحيفة الفرنسية لفتت إلى الأداء المذهل الذي قدمه لاعبو النادي الباريسي في غياب ابرز نجومه (نيمار- مبابي- كافاني).

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واستخدمت الصحيفة الفرنسية أيضًا كلمة "عقاب" في إشارة للبداية القوية لباريس في دوري الأبطال على حساب ريال مدريد.

موندو ديبورتيفو

أبرزت الصحيفة الإسبانية خيبة أمل ممثلي إسبانيا في دوري الأبطال، حيث تعادل أتليتكو مدريد على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين بعدما كان متأخرًا، وسقط باريس خارج الديار أمام باريس بثلاثية.

وقالت "موندو": "باريس بدون مبابي، نيمار وكافاني فاز على ريال مدريد الذي لم يسجل أي هدف".

سبورت

عنونت صحيفة سبورت الكتالونية قائلة "باريس دهس ريال مدريد".

كما أبرزت الصحيفة قلة حيلة لاعبي ريال مدريد خلال المباراة وإلغاء هدفين لبيل وبنزيما.

كوريري ديللو سبورت

"إيكاردي مع باريس حطم ريال مدريد"

الصحيفة الإيطالية أبرزت دور ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان المعار إلى صفوف ريال مدريد، وأشارت إلى مشاركته الأساسية الأولى بقميص باريس بدوري الأبطال.