مرتضى يكشف عن موعد جديد لقمة الأهلي والزمالك بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن تقديم مباراة القمة والتي ستجمع فريقه بالأهلي في لقاء السوبر المصري لمدة 60 دقيقة.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة والتي ستجمع الأهلي والزمالك، غدًا الجمعة، على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

وأفاد مرتضى منصور في تصريحات عبر فيديو نشر على الموقع الرسمي للزمالك، أن لقاء القمة تقرر تقديم موعده ساعة لتقام في تمام السابعة مساءً بدلاً من الثامنة.

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وتقام قمة السوبر بين الأهلي والزمالك عن نسخة 2018 حيث حقق الأحمر بطولة الدوري، في المقابل توّج الأبيض بلقب كأس مصر على حساب سموحة.

ويعتبر الأهلي هو صاحب التتويج الأخير بمسابقة السوبر المصري نسخة 2017 بعد الفوز الذي حققه على حساب فريق المصري البورسعيدي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية.

جدير بالذكر أن آخر لقاء سوبر جمع بين الغريمين في نسخة 2016 انتهى لصالح الزمالك بالفوز بركلات الترجيح (3-1) بعد نهاية المباراة في وقته الأصلي بنتيجة التعادل السلبي في لقاء أقيم على ملعب "محمد بن زايد" بالإمارات.