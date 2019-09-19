تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الخميس الأوروبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الخميس مع عدد من المباريات الهامة في دوري أبطال أوروبا. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة لها: الدوري الأوروبي 06:55 ـ خيتافي vs طرابزون سبور ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 5 HD 06:55 ـ بازل vs كراسنودار ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 8 HD 06:55 ـ كلوج vs لاتسيو ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 4 HD 06:55 ـ رين vs سيلتيك ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 6 HD Advertisements 06:55 ـ فرانكفورت vs آرسنال ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD 06:55 ـ كارباج أجدام vs إشبيلية ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 3 HD 06:55 ـ إيندهوفن vs سبورتينج لشبونة ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD 09:00 ـ مانشستر يونايتد vs أستانا ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD 09:00 ـ روما vs بلدية إسطنبول ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 4 HD 09:00 ـ جلاسجو رينجرز vs فينورد ـالقناة الناقلة: beIN SPORTS 7 HD 09:00 ـ اسبانيول vs فيرينكفاروسي ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 3 HD 09:00 ـ سلوفان براتيسلافا vs بيشكتاش ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 9 HD

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