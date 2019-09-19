رياضة | رقم سلبي لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

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خسر ريال مدريدمساء أمس المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 14 عامًا أمام فريق باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة على ملعب حديقةال الأمراء.

تعرض فريق المرينيجي لهزيمة 3-0 أمام باريس سان جرمان بفضل هدفين من أنجيل دي ماريا والثالث من توماس مونيير.

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كانت أول مباراة في دوري أبطال أوروبا هي الأخرى في فرنسا وأيضًا بنتيجة 3-0.

شهدت جولز من جون كارو وجونينيو وسيلفان ويلتورد ليون في صدارة الترتيب على ملعب ستاد جيرلاند خلال موسم 2005/2006 للوصول إلى مراحل خروج المغلوب في ذلك العام قبل السقوط في ارسنال في ال 16 الماضية.

هذه الهزيمة أمام باريس سان جيرمان هي الخامسة لـ زين الدين زيدان كمدرب في دوري الأبطال والثانية له في مراحل المجموعات ، وفقد اثنان فقط من أبطال أوروبا الـ 64 مباراتهم الأولى في حملتهم القارية.