رياضة | الأهلي ينعش "جيوب" لانتزاع السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي ينعش "جيوب" لانتزاع السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرف مجلس إدارة نادي الأهلي مكافأة الفوز بالدوري قبل مباراة السوبر المصري أمام الزمالك غدًا على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ووصلت مكافآت لاعبي الأهلي والجهاز الفني إلى ما يقرب من 7 ملايين جنيه لتحفيز اللاعبين للفوز على الزمالك في السوبر المصري

مدرب الأهلي يشكو الإجهاد

اعترف سامي قمصان مدرب الأهلي بصعوبة مباراة الزمالك في بطولة السوبر المحلي خاصة أنها تحظى بأهمية كبيرة للفريقين مشيرًا إلى أن فريقه تكلف رحلة طيران شاقة في طريق العودة من غينيا الاستوائية.

وأشار قمصان إلى أن الفوز الذي حققه فريق الأهلي أمام كانو سبورت مساء السبت الماضي ضمن ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا يمثل دفعه معنوية للاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في لقاء السوبر، ولكن تبقى مباريات القمة لها حسابات خاصة بصرف النظر عن كل شيء والتاريخ مباريات الفريقين يشهد بذلك .

Advertisements

وأضاف أن الأهلي سيواصل تدريباته اليوم بدون راحة رغم رحلة الطيران الشاقة من غينيا الاستوائية للقاهرة, بعد قرار رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمواصلة التدريبات على الفور نظرا لضيق الوقت وأهمية المباراة المقبلة.

وقال قمصان إن هناك حالة من التركيز الشديد في الجهاز الفني واللاعبين والجميع يعلم مدى أهمية المباراة المقبلة خاصة أنها مباراة بطولة والفوز بها يمثل الكثير للفريق في بداية الموسم الجديد.

ولفت إلى أن الجهاز الفني عقد اجتماعا مع اللاعبين فور انتهاء مباراة كانو سبورت طالبهم فيه بضرورة غلق الملف الافريقي والتركيز في المواجهة المقبلة أمام الزمالك على كأس السوبر المحلي.

ويعقد رينيه فايلر اجتماعًا مع جهازه المعاون قبل بداية المران الجماعي المقرر إقامته في الخامسة مساء اليوم الاثنين؛ لتحديد البرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة المقبلة؛ استعدادا لمباراة السوبر المحلي أمام الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الاسكندرية.

وكانت بعثة الأهلي قد عادت الى القاهرة قادمة من غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من فجر اليوم بعد رحلة طيران شاقة استمرت لأكثر من 12 ساعة تخللها ترانزيت مرتين في الكاميرون وإثيوبيا.