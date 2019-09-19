شكرا لقرائتكم ممر شرفي في مباراة السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إقامة ممر شرفي في مباراة السوبر المصري التى تجمع الاهلى والزمالك المقرر لها الثامنة مساء غدا الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية ، يمر منه الفريق الخاسر خلال استلامه ميداليات المركز الثاني كما حدث في مباراة كاس مصر التى جمعت الزمالك و بيراميدز وتوج الابيض باللقب وتم عمل ممر للاعبين من قبل الزمالك.

شهد اتحاد الكرة خلافات على اقامة الممر الشرفي من عدمه عقب اللقاء خوفا من حدوث أي أزمة قد تعكر صفو المباراة وايضا ان حساسية مباراة الزمالك وبيراميدز تختلف عن سوبر الاهلى و الزمالك.

كما عرض اتحاد الكرة اقتراح ثالث وهو إقامة الممر الشرفي ولكن في حالة رفض أي من الناديين لذلك لا يتم توقيع عقوبة عليه وترك الامر اختياريا.

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كان اتحاد الكرة أعلن إقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك باستاد برج العرب بحضور جماهيري يقدر بـ 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين ( 5 آلاف مشجع لكل فريق ) .. ويأتي إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم بعد تسلمه موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.

وقال اتحاد الكرة فى بيان رسمى إن الاتحاد المصري لكرة القدم إذ يسعده تفهم ودعم الجهات المعنية لأهمية الاستمرار والمضي قدما في نهجه بضرورة عودة الجماهير ، فإنه في الوقت نفسه فإن الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقة من أن كافة عناصر اللعبة وجماهيرها في مباراة السوبر وكل مباراة ستكون أكثر حرصا على نجاح التجربة بتمسكها بالروح الرياضية والإلتزام بقواعد المنافسة الشريفة من أجل عودة الحياة إلى ملاعبنا بصورة كاملة.