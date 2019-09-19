شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصرف 7 ملايين جنيه للاعبيه قبل 24 ساعة من "صدام" الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرفت إدارة الأهلي مكافأة فوز الفريق ببطولة الدوري للاعبي الفريق والجهاز الفني لتنتهي إدارة النادي بذلك من واحدة من التزامات النادى الأحمر المالية تجاه اللاعبين خاصة وأن مجلس الإدارة يحاول الانتهاء من جميع التزاماته تجاه اللاعبين خلال الفترة الحالية حتى تكون جميع الأجواء مُهيّأة للفريق واللاعبين من أجل تحقيق نتائج جيدة محلياً وأفريقياً خاصة وأن المارد الأحمر نجح مؤخراً في إستعادة ذاكرة الانتصارات الأفريقية خارج الديار مؤخراً بالفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بملعب الأخير في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث فاز الأحمر بثنائية نظيفة .

وعلم ”الخليج 365” أن إدارة الأهلي صرفت مؤخراً ما يقرب من 7 ملايين جنيه للاعبين والجهاز الفني السابق للفريق بقيادة مارتن لاسارتي تمثل مكافآت الفوز بالدوري ، فيما تُجهّز الإدارة خلال الفترة المقلبة لصرف باقي مستحقات اللاعبين وهي نسبة المشاركة عن الموسم الماضي ثم مقدم عقود اللاعبين عن الموسم المقبل.

ويعمل مجلس إدارة النادي الأهلي علي تحفيز اللاعبين قبل مواجهة الزمالك في مباراة السوبر المقرر اقامتها غداً الجمعة ، حتي يتمكن اللاعبين في تحقيق الفوز علي الغريم التقليدي والتتويج ببطولة السوبر المحلي لتعزيز الفوز ببطولة الدوري الممتاز بفارق 8 نقاط علي الفارس الأبيض .

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